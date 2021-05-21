بإجراءات احترازية.. إقبال كبير على حديقة الأزهر.. فيديو

شهدت حديقة الأزهر، مساء اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع وسط المساحات الخضراء الشاسعة المميزة للحديقة، وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



ورصدت كاميرا "صدي البلد" توافد عدد كبير من العائلات بصحبته أبنائهم، وذلك وسط إجراءت أمنية مشددة على بوابة الحديقة من قبل الأمن.



واتخذ رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة ازمة كورونا في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.