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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

الصحة العالمية تكشف
الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مفاجأة صادمة بشأن وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، مؤكدة أن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكورونا "أقل بشكل كبير" من الأرقام الحقيقة على الأرجح.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الحقيقية جراء فيروس كورونا قد تكون أعلى 3 مرات من الأرقام المعلن عنها، حسبما يظهر في تقريرها السنوي.

 

وقالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المكلفة البيانات سميرة أسماء إن العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا "أكبر بمرتين إلى 3 مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا".

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وأشارت المسئولة إلى أن الوباء تسبب حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة "بحوالي 6 إلى 8 ملايين" وفاة مباشرة وغير مباشرة.

 

وأوضحت أن وباء كورونا يشكل خطرا كبيرا على صحة الشعوب ورفاهها في العالم بأسره، وأن الصحة العالمية كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة.

 

وأودى فيروس كورونا بحياة 3,419,488 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت، الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة فيروس كورونا.

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