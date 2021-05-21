رسميا.. وولفرهامبتون يعلن رحيل نونو سانتو

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، رحيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر نادي وولفرهامبتون في بيان عبر موقعه الرسمي، أن مباراة مانشستر يونايتد المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الإنجليزي، هي الأخيرة لـ نونو سانتو مع الفريق.

ويطلق على نونو سانتو “ قاهر الكبار”، بسبب نتائجه المميزة أمام كبار فرق مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الـ 12، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى دخول نونو سانتوس قائمة المرشحين، لتولي تدريب فريق توتنهام، بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

وأعلن نادي توتنهام مؤخرا، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج، وتعيين راين ماسون خلفا له، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد راين ماسون “ صاحب الـ 29 عاما”، أضغر مدرب في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي.