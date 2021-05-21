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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خلال جولته الميدانية بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير شوارع حي غرب

صدى البلد

أجري ظهر اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه نائبه  محمد موسي ورئيس حي غرب شبين الكوم والمستشار الهندسي للمحافظة.


بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف وتوسعة شارع جمال عبد الناصر حيث تم توسعة الطريق من الجانبين، ووجه المحافظ بضرورة تركيب بلدورات علي جانبي الطريق حفاظاً علي سلامة المواطنين، كما تفقد المحافظ أعمال تشغيل طبقة الأساس ( السن ) وتركيب البلدورات بشارع غرب الاستاد وكذلك الأعمال التجهيزية لتركيب بلاط الأنترلوك في 6 شوارع متفرعة من شارع غرب الإستاد، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد للإنتهاء من الأعمال خلال أسبوع، كما تفقد المحافظ أعمال تشغيل طبقة السن بشارع البيئة النموذجي المتفرع من شارع الجلاء البحري بنطاق حي غرب شبين الكوم، وتابع المحافظ أعمال تغيير وتركيب خط مياه الشرب الذي يربط بين شارعي غرب الإستاد والجلاء البحري.


كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محطة عاطف السادات حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة السن وتركيب البلدورات علي جانبي الطريق، ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال والإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال، وكذلك دعم أعمدة الإنارة بكشافات ليد جديدة تمهيداً  للإستغلال الشارع لإنشاء حديقة كمتنفس حضاري لأهالي شبين الكوم  وكذلك إنشاء مشروع "شارع مصر" بهدف توفير فرص عمل لشباب الخريجين.


كما شملت الجولة تفقد المحافظ أعمال تشغيل السن بالجهة اليمني وتشغيل الطبقة الرابطة بالجهة اليسري لطريق ترعة المسلك بنطاق حي غرب ، وتابع التجهيزات النهائية لتركيب الأعمدة الديكورية بالشارع ، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف والانتهاء من الأعمال خلال أسبوع.


وأختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال توسيع ورفع كفاءة طريق شبراباص حيث تابع أعمال تركيب البلدورات والتجهيزات النهائية لتركيب الأعمدة الديكورية بالشارع وكذلك تفقد أعمال توسعة وتطوير شارع دنشواي بالعزبة الغربية ووجه بتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال الخاصة بتركيب وتغيير خط صرف صحي بأحد متفرعات الشارع.


وفي نهاية الجولة أشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على أخر مستجدات الأعمال ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع .

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