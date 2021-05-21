بهذا الشرط | زحام بـ الكورنيش وإقبال على حدائق القناطر.. فيديو

استقبلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية المئات من الزائرين الذين توافدوا إليها للاستمتاع بالخضرة والأشجار، وذلك بعد إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



ورصدت كاميرا "صدي البلد" توافد عدد كبير من العائلات بصحبة ابنائهم، الي كورنيش القناطر وذلك وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



واتخذ رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة ازمة كورونا في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.