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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار وقف اطلاق النار

وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات إسرائيلية تغلق مداخل حى الشيخ جراح فى القدس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت اليوم الجمعة مداخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.


وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حواجز على مداخل الحي وأعاقت حركة السكان، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين باستباحته، في محاولة منها لإحباط المسيرة الأسبوعية التي ينظمها نشطاء دوليون ضد عمليات التهجير التي تستهدف عائلات الحي.

 

وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى أثناء صلاة الالاف من الفلسطينين اليوم الجمعة، وأطلقت النيران والقنابل على المصليين وهم يكبرون بعد صلاة الجمعة تكبيرات العيد بعد وقرار وقف إطلاق النار على غزة  برعاية مصرية.

وشهدت جميع ابواب المسجد اقتحام المئات من الشرطة الإسرائيلية على المصليين وطردهم من المسجد بإطلاق اعيره نارية وقنابل مما أدى الي إصابة عدد المواطنين الفلسطينين.
 

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ومن ناحية أخرى، توجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالشكر إلى مصر التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.

وقال هنية فى كلمة له اليوم، أن حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القدس هي محور الصراع مع إسرائيل.

ودعا إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة إسرائيل، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وسنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".

وأضاف هنية: "سنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا".

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من أبناء فلسطين زحفوا إلى المسجد الأقصى لحمايته وللتأكيد أن الأقصى خط أحمر، لافتا إن أبناء الأمة التفوا حول نصر شعبنا ومقاومته، وما حدث هو نصر إلهي رباني في هذه المرحلة العظيمة.

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