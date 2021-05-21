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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اندلاع حريق غابات في دولة أوروبية وإخلاء 17 قرية .. شاهد

حريق
حريق

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو  تفاصيل اندلاع حريق غابات كبير في اليونان وإخلاء 17 قرية.
 

ووفقأ للتقرير فانه قد أخليت العديد من القرى في اليونان الخميس بسبب أول حريق غابات كبير هذا الموسم اندلع على تضاريس جبلية تطل على خليج كورينثوس. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، لكن تم إخلاء 17 قرية وديرين عندما اندلع حريق مساء أول أمس الأربعاء قرب قرية سخينوس على مسافة حوالى 90 كيلومترا غرب أثينا، كما أفاد ناطق باسم خدمة الإطفاء وكالة فرانس برس.

وهذا يمثل إجلاء حوالى 300 شخص، وفقا لقناة "إي آر تي في" العامة. وصدرت أوامر بعمليات إخلاء جديدة بعد ظهر الخميس كإجراء احترازي على جانبي جبال ييرانيا الوعرة التي كانت النيران تجتاحها باتجاه بلدة ميغارا الساحلية على مسافة حوالى 40 كيلومترا من بيرايوس.

وفي خليج كورينثوس أيضا، في قرية كاتو أليبوخوري، دعت الشرطة السكان إلى الإخلاء عبر مكبرات صوت، كما أورد مصور فيديو تابع لوكالة فرانس برس. وانتشر دخان كثيف في العاصمة، إلى جزر في سيكلاديس وحتى جزيرة إيكاريا في بحر إيجه وفقا للمرصد الوطني لأثينا.

وأرسلت تعزيزات من كل أنحاء البلاد لاحتواء الحريق الذي امتد على مساحة 10 كيلومترات، بحسب مسؤولين محليين.

تواجه اليونان كل صيف حرائق غابات شديدة يغذيها الجفاف والرياح العاتية ودرجات الحرارة التي تتجاوز 30 درجة مئوية في كثير من الأحيان. وفي 23يوليو 2018، أسفر حريق غير مسبوق في منتجع ماتي الساحلي، عن مقتل مئة وشخصين وتفحم معظم المنازل في هذه المنطقة الواقعة على مسافة حوالى 30 كيلومترا شمال شرق أثينا. وهو الحرق الأكثر فتكا في العقود الأخيرة في اليونان.

 

 

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