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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد وقف قصف غزة|أميرة أبوشقة: مصر تقود دول المنطقة في حل أزماتها

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، المُبذولة فى التوصل لإنهاء عمليات قصف الكيان الصهيوني المُحتل على غزة، مُشيرة إلى أن نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار تؤكد أن الدولة المصرية لها مكانة خاصة ومُؤثرة في محيطها الإقليمي وقادرة على إنهاء أصعب الأزمات لما تتمتع به من مصداقية بين كافة دول العالم.

 

وأكدت النائبة أميرة أبوشقة، فى بيان، أن عملية إنهاء القصف على غزة تعد حلقة من سلسلة الانجازات التي حققتها الدبلوماسية المصرية وفرض تواجدها على المحيط الاقليمي، مؤكدة أن مصر عادت لريادتها كما كانت من قبل بل أفضل عما كانت عليه وانعكس هذا في السنوات الأخيرة الماضية بحصول مصر على مقعد بمجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

 

وأضافت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أن مصر لها العديد من المواقف الراسخة تجاه العديد من القضايا بالمنطقة والعالم أجمع بشكل يليق بمكانة مصر التاريخية وذلك انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار، ودعم مبدأ الاحترام المُتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

 

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أن الإشادات العربية والدولية حول دور مصر في وقف عملية القصف الإسرائيلي على أرض غزة تعكس رؤية مصر الدائمة في نشر الأمن والسلام والاستقرار لشعوب دول العالم، مشيرة إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقود دول المنطقة لحل أزماتها.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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