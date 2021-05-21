الشمبانزي لوزة وكوكو يخطفان أنظار زوار حديقة الحيوان بالجيزة .. فيديو

شهد اليوم الجمعة توافد المواطنين الي حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة بشكل كبير، من عائلات وأطفال وشباب، للتنزه داخل الحديقة ومشاهدة الحيوانات المختلفة.

ورصدت كاميرا "صدي البلد" مظاهر البهجة والسعادة من قبل الأسر المصرية داخل الحديقة، اثتاء جلوسهم لتناول الطعام، أو مشاهدتهم للحيوانات المختلفة داخل الأقفاص، واطعامهم.

وجذب الشمبانزي والقرود أنظار الزوار داخل حديقة الحيوان، واستمتع الاطفال بإعطاء القرود الطعام مثل الخس والفول السوداني، كما استمتعوا بحركات القرود التي جذبت انتباههم وتعالت ضحكاتهم.

وشهد بيت السباع والاسود تزاحم الكثير من الأسر لمشاهدة الأسد أثناء تناوله اللحم والعظام، كما انبهر الأطفال الصغار بصوت الأسد وطريقة أكله للحم، وخاف البعض منهم من صوت الأسد الذي كان يصدره.

واعتمد الأهالي على توثيق تلك اللحظات السعيدة من أجل ابنائهم بالتقاط بعض من الصور لأطفالهم بجانب الأسد، وأخري مع القرود والحيوانات المائية المختلفة.

ولقت بحيرة فرس النهر إقبالًا شديدًا من قبل الأطفال، واستمتعوا بإطعام فرس النهر وإعطائه السمكات الصغيرة ومشاهدته أثناء السباحة داخل البحيرة.

كما اعتمد الأهالي على إلقاء بعض الأطعمة داخل بحيرة البجع، لمشاهدتهم أثناء تناولهم الطعام داخل البحيرة وسماع أصواتهم المثيرة للانتباه.

اما عن الحالة العامة داخل حديقة الحيوان، فانتشرت مظاهر البهجة والسعادة، مثل تمسك الأطفال بالبلانين ذات الألوان المبهجة، وحصولهم علي الحلوى اللذيذة، وعزل البنات والتسالي.