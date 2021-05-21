تفاصيل رحلة 6 ساعات مرهقة وخطيرة لـ بيراميدز داخل نيجيريا

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها في مدينة آبا بنيجيريا؛ استعدادا لخوض مباراة أنيمبا، في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد أنيمبا الدولي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعانت بعثة بيراميدز بصورة غير طبيعية من رحلة الانتقال إلى آبا التي تشهد المباراة، بعدما اضطرت الطائرة الخاصة للنزول بمطار بورت هاركوت لعدم وجود مطار دولي في آبا، واستغرقت الرحلة حتى فندق الإقامة قرابة 6 ساعات كاملة.

ورغم التأمين الضخم للبعثة؛ إلا أنها عانت بشدة في الزحام والطرق السيئة المغلقة تماما ونجحت بعد معاناة شديدة في الوصول إلى الفندق، وسط ظلام دامس في الطريق المؤدي للمدينة وإغلاق العديد من الطرق المؤدية للفندق داخل مدينة آبا.

ووصلت بعثة بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي؛ لتوفير الوقت والجهد للاعبين وجميع أفراد الفريق، قبل الانتقال مباشرة من بورت هاركوت نحو مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.