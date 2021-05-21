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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

صدى البلد

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة إيبار، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني “ لا ليجا” موسم 2020-2021.

 

وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد حصوله على إذن بالراحة من كومان، كذلك الألماني مارك تير شتيجن بسبب الإصابة.

 

وضمت قائمة برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: نيتو، إيناكي بينا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أرواخو، كليمونت لينجليت، أوسكار مينجويزا، فيربو، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ميراليم بيانيتش، إلياكس موريبا، فرانكي دي يونج، ريكي بويج، سيرجيو روبيرتو، ماتيو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، مارتين برايثوايت، ترينكاو، كونراد دي لا فيوينت

 

وتقام المباراة في السادسة من مساء غدًا السبت في الجولة الثامنة والثلاثين من الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وخسر فرصة التتويج بلقب الليجا بعد تخلفه عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق 7 نقاط.

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