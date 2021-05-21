نتنياهو يوجه رسالة إلي الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، على الجهود المصرية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في تغريدة على تويتر: "شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبتوجيهات من الرئيس السيسي وصل وفدان أمنيان مصريان المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، كما بدأ الوفد المصرى بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالشكر إلى مصر التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.

وقال هنية فى كلمة له اليوم، أن حماس انتصرت في هذه الجولة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القدس هي محور الصراع مع إسرائيل.

ودعا إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة إسرائيل، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وسنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".