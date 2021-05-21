"المركزي لتحليل متبقيات المبيدات"يزود أقسامه بأحدث جهاز لتقدير العناصر الثقلية في الأغذية

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إنه تم شراء جهاز مطياف كتلة البلازما الثلاثي الرباعي المقترن حثي ICAP TQe ICP MS/MS والذي يعد أحدث تقنية في تقدير العناصر الثقيلة في الأغذية، وأداة مثالية للمختبرات في العلوم التحليلية والتي تتطلب حدودا أقل للتقدير للعناصر بشكل يصل إلى أقل من جزء من التريليون.

وأشارت مدير المعمل أن ذلك يأتي تستكمالاً لخطط تطوير وتحسين الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل لعملائه، و تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت أن ذلك سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية بقسم العناصر الثقيلة، كذلك إمكانية تحديد نسبة النظائر بدقة فائقة وكذلك التعرف على الأنواع المختلفة للعناصر وفصلها وتقديرها.