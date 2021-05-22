أحدث أشكال النظارات الشمسية والطبية لصيف 2021 .. فيديو

لا نستطيع أن ننكر أن النظارات الشمسية تضيف جاذبية خاصة لمن يرتديها وأنها تعتبر ملحقا أساسيا للأزياء، ولكن في الواقع هي أكثر من ذلك بكثير أظهرت الدراسات أن التعرض المتراكم لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة يمكن أن يزيد من خطر إعتام عدسة العين، أو يسبب العديد من أنواع سرطان العين حتى أنه قد ينتج عنه فقدان للرؤية في بعض الحالات القصوى حول جميع أنحاء العالم.

ليس ذلك فقط، بل إن التعرض المكثف للأشعة فوق البنفسجية حتى لبضع ساعات قليلة من الممكن أن يسبب عمى مؤقت. وبالرغم من أن كل الأشخاص بشكل عام معرضون لتلك المخاطر، إلا أنه يجب أن يكون الأطفال أو الأشخاص الذين يتمتعون بعيون فاتحة اللون حذرين بشكل خاص، وذلك لأن عيونهم قد تكون أكثر عرضة للتلف من أشعة الشمس.

في البداية قال عم حسين بائع باحد محلات النظارات لعدسة صدي البلد يوجد لدينا الموديلات الحديثة لعام 2021 و2022 سواء كانت نظارات شمسية او طبية وهي تليق علي جميع الاوجه وتليق علي جميع الاعمار السنية حتي 40 عام وسعرها يكون في متناول الجميع والختامة بتكون عالية الجودة ولا تؤثر علي اضعاف النظر .

واضاف حسين ان الموديلات الجديدة بتكون في شكل الشنبر واتجهت الاشكال الي العدسات الدائرية والسداسية والاشكال الهندسية موضحا ان الاسعار تتراوح بين 200 جنيه الي 250 جنيه سواء في الرجالي او الحريمي موضحا بتختلف باختلاف الماركة وجودة العدسة والخامة المستخدمة في الشنبر ونوع العدسة ودرجة حمايتها للنظر .

واوضح عم حسين ان النظارات الاعلي جودة والاعلي خامة وحماية للعين هي النظارات البرسول والنظارات الربان وتتراوح اسعارها بين 300 جنيه الي 400 جنيه موضحا ان هذه النظارات نظارات طبية معالجة لا تؤثر علي النظر بعكس النظارات الشعبية التي تؤثر علي العين ويمكن ان تتسبب في العماء .