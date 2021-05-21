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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال زيارتها للدورة الـ12من مهرجان أدب الأطفال..

جواهر القاسمي: حاكم الشارقة يغرس بذور المعرفة فأحسنوا قطافها

الشيخة جواهر القاسمي
الشيخة جواهر القاسمي خلال الجولة

أكدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وضع النهوض بوعي ومعارف الأجيال الجديدة على رأس أولويات مشروع الإمارة الحضاري، وجسد بتوجيهاته معنى أن مستقبل البلدان ونهضتها يبنى بيد أطفال ويافعين يدركون قيمة الكتاب وأثره في تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم.

 

وأشارت إلى أن حاكم إمارة الشارقة يؤمن بأن مسؤولية تمكين الأجيال الجديدة من أدوات المعرفة والتعلّم مسؤولية رسمية، تتولاها الحكومات ومؤسساتها، وتنتقل رسائلها إلى ممارسة واعية وثقافة عامة للمجتمعات، بحيث يتكامل دور أولياء الأمور مع دور المدارس والمؤسسات الثقافية في جهد مستدام ومتواصل ينعكس أثره على راهن ومستقبل الدول.

 

جاء ذلك خلال زيارتها  للدورة الـ12 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "لخيالك" حتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، حيث تجوّلت  في ردهات وقاعات المهرجان، واطلعت على جدول أبرز الفعاليات وورش العمل والجلسات التي ينظمها. 

 

وكان في استقبال الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعدد من مديرات المؤسسات المنضوية تحت قيادة الشيخة جواهر القاسمي.

 

وأوضحت أن حاكم إمارة الشارقة لم يدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تتيح للأطفال التعلم والتزود بالمعرفة ليقدموا لمسيرة الوطن إضافات نوعية ليكون دوماً في مقدمة دول العالم المتقدمة والمتحضرة بفكر ووجدان وأخلاق أبنائها. فهذا الدعم اللامحدود يضع الأهالي أمام مسؤولياتهم تجاه توعية وتثقيف أطفالهم، وقالت سموها مخاطبةً الأطفال واليافعين والأهالي: صاحب السمو حاكم الشارقة يغرس بذور المعرفة فأحسنوا قطافها".

 

وقالت جواهر بنت محمد القاسمي: "إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل يشكل أحد أهم روافد المشروع الثقافي والإنساني في إمارة الشارقة، بل يمكننا القول إنه قاعدة أساسيّة لهذا المشروع كونه يشكل جسراً بين أطفالنا والثقافة بمختلف تجلياتها من آداب وفنون وأدوات للتحفيز على الإبداع والابتكار والتعرف على العالم والشعوب من أجمل زاوية وهي زاوية المعرفة والإنتاج الفكري".

 

وأضافت: "عندما يقرأ الطفل أو يشاهد عملاً فنياً، أو يشارك في الفعاليات، إنما يتشارك بوعيه وأفكاره ومخيلته مع مَن أنتج هذا العمل ومع من قرأوه وشاهدوه أيضاً، فيغادر الطفل المكان والثقافة المحدودة ليصبح جزءاً من الوعي والثقافة الإنسانية التي تشكل روابط المجتمعات المتحضرة، وهذه هي رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تتجسد في دعم وتوجيه كافة الفعاليات الثقافية في الإمارة وفي مقدمتها مهرجان الشارقة القرائي للطفل". 

 

ووجهت الشيخة جواهر القاسمي في ختام جولتها دعوة للأهالي تشجعهم على مضاعفة الاهتمام بتثقيف أطفالهم وزيادة ارتباطهم بالكتاب ومصادر المعرفة المفيدة، ونوهت سموها إلى أهمية اختيار الأهالي لمصادر المعرفة السليمة التي تعزز القيم المشتركة من ناحية وترسخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية والموروث من ناحية أخرى، كما دعت المؤسسات التعليمية والتربوية للاستفادة من كلّ ما يقدمه المهرجان من فرص للتعلم وتنمية الذات وتطويرها وتسليحها بأهم أدوات العصر وهي التفكير والإبداع.

 

وتقام فعاليات الدورة الـ12 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" بمشاركة 172 ناشراً و32 كاتباً من 15 دولة عربية وأجنبية، يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدّمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب. 

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