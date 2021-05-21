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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من "الشارقة القرائي للطفل 12"..

النجم أحمد أمين : منذ صغري وأنا شغوف بالتمثيل والمسرح

أحمد أمين خلال الجلسة
أحمد أمين خلال الجلسة

استضاف "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، في دورته الـ12 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 29 مايو الجاري، الفنان الكوميدي أحمد أمين، نجم برنامج "البلاتوه" الجماهيري، في جلسة تفاعلية حشدت حولها الأطفال وعائلاتهم وتناولت أدب الطفل والفنّ وعلاقة التمثيل والمسرح بالكتاب وغيرها من القضايا.

 

و أكد أمين أن الفنّ بالأساس مرهون بالكتاب والنصّ، وأوضح أن تناول الطفل في الأعمال الفنية ليس أمراً سهلاً ويحتاج إلى جهد ودراية وتخصص، ويتطلب وعياً كبيراً بأن الطفل لا يقل ذكاءً عن الكبار، بل على العكس، خياله يقظ وجامح ويقوده نحو مجالات وآفاق رحبة من الوعي. 

 

وقال أمين: "مهمّة كتّاب أدب الطفل أن يضمّنوا القيم الأصيلة في ما يتم طرحه للأجيال الجديدة، وألا يتجاوزوها ويتغافلوا عنها، بل يجب أن يسعوا بكل ما يملكون من قدرة على غرسها في أذهان الأطفال، لهذا أحرص في أعمالي على مخاطبة الأطفال كأب وليس كفنان فقط".

 

وتخلل الجلسة الكثير من الأسئلة التي طرحت من قبل الحضور وكان أغلبها من الأطفال الذين عبّروا عن محبتهم وسعة اطلاعهم على أعمال الفنان، حيث أجاب أمين عن سؤال: "لماذا اخترت التمثيل؟"، قائلاً: "منذ صغري وأنا شغوف بالتمثيل والمسرح، وأؤمن بأنه وسيلة خطاب مهمة يشترك فيها فريق من المبدعين، وقد تعلمت الكثير من تجربتي في مجلة (باسم) ومازلت على يقين بأن الكتابة للأطفال مسؤولية كبيرة". 

 

وعن علاقة الإنتاج ومتطلبات السوق بما يتم تقديمه من أعمال هادفة ذات قيمة تترسّخ في أذهان الأجيال قال:"لا يوجد محتوى كافي يقدّم للأطفال اليوم، لهذا علينا أن نطرح محتوى جديد ومدروس، ويبقى الرهان على الطرح والقيمة الفكرية والإبداعية للأعمال".

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