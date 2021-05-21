تحديد موعد مباراة الزمالك والمجمع البترولي في بطولة أفريقيا لكرة السلة

حددت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا موعد مباراة الزمالك والمجمع البترولي الجزائري التي تم تأجيلها لظروف صحية تتعلق بإجراءات البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنين المقبل 24 مايو موعدا لمباراة الزمالك والمجمع البترولي في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة

كما قامت اللجنة المنظمة بتعديل موعد مباراة الزمالك ودوانس السنغالي لتقام غدا السبت في الثانية ظهرا بدلا من الموعد المحدد سابقا وهو الخامسة والنصف عصرا.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثالثة على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 71-55.

وتضم البطولة 12 فريقا تم تقسيمهم على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية 8 فرق.

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو.