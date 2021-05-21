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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة صندوق تحيا مصر لدعم غزة تلقى تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

لاقت حملة صندوق تحيا مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد أن أعلن الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر في إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء في القطاع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org  .


وفي ذات السياق يطلق صندوق تحيا مصر خلال ساعات قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، وتتضمن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.


يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من اجل الإنسانية)، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صندوق تحيا مصر عبد الفتاح السيسي موقع التواصل الاجتماعي

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