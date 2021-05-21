مران الزمالك.. نبيه وعبد المقصود يجتمعان باللاعبين

حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على الاجتماع باللاعبين خلال مران اليوم، لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمنح تعليمات لجهازه المعاون بإعداد تقرير مكتوب عن بعض الملاحظات والتعليمات الفنية الخاصة بأدوار اللاعبين في الملعب لتنفيذها في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.