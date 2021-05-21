مران الزمالك.. جلسة خاصة بين كارتيرون وأشرف بن شرقي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، اليوم الجمعة.

وطلب المدير الفني، من الدولي المغربي، التركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كارتيرون مع بن شرقي عن أهمية دوره في الملعب، كونه عنصرا أساسيا في حساباته، ويعول عليه الكثير ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.

ويقدم بن شرقي مستويات متميزة مع الزمالك، إذ يعتلي صدارة هدافي مسابقة الدوري برصيد 11 هدفا بالتساوي مع أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.