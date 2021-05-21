مران الزمالك.. علاء وأحداد وعبد الله جمعة يواصلون التدريبات التأهيلة

واصل محمود علاء وعبد الله جمعة وحميد أحداد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجهم التأهيلي بسبب الإصابات المختلفة.

ويعاني محمود علاء من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة، من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، أما حميد أحداد فيعاني من الإصابة بالتواء في القدم.

ويخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمباريات المقبلة للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 51 نقطة.