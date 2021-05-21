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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يهزم ميسي ورونالدو ويحسم اللقب إكلينيكيا

ليفاندوفسكي - رونالدو
ليفاندوفسكي - رونالدو - ميسي

حسم البولندي  روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لقب الحذاء الذهبي للدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ( الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي)، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

 

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا برصيد 40 هدفا، ويحل ليونيل ميسي ثانيا بـ 30 هدفا، وكريستيانو رونالدو ثالثا بـ 29 هدفا وكيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 26 هدفا.

 

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وتجمد رصيد ليونيل ميسي عند 30 هدفا، حيث أعلن برشلونة اليوم، الجمعة ، غياب البرغوث الأرجنتيني عن مواجهة إيبار المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني، وذلك لإراحته، بعد فقدان برشلونة فرصة التتوبج بلقب الليجا.

 

ميسي يتصدر ترتيب هدافي 30 هدفا بفارق 7 أهداف عن جيرارد مورينو لاعب فياريال صاحب المركز الثاني.

 

في حين تبدو فرصة كريستيانو رونالدو مستحيلة، للحاق في بـ روبرت ليفاندوفسكي، حيث يحتاج لتسجيل 11 هدفا، مع عدم تسجيل نجم بايرن ميونخ أمام أوجسبورج، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، لتقاسم الجائزة معه.

 

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفا، بفارق 6 أهداف عن البلجيكي رومليو لوكاو مهاجم إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني.

 

ويتبقى لفريق يوفنتوس مباراة واحدة في مسابقة الدوري الإيطالي، ضد كالياري، الأحد المقبل.

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