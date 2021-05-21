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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة صندوق تحيا مصر لدعم غزة تلقى تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

لاقت حملة صندوق تحيا مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد أن أعلن عن فتح حساب خاص بتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر في إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء في القطاع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفعّل الصندوق حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.
ويطلق صندوق تحيا مصر خلال ساعات قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، وتتضمن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، إضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.
يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية)، بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

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