عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعافي من الإصابة .. خالد قمر يعود لقائمة الاتحاد السكندري أمام الجونة

خالد قمر لاعب الاتحاد
خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري

يعود خالد قمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي  قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري بعدما  غاب اللاعب عن مباراة المصري الماضية بسبب شد في العضلة الخلفية.

واشتكى خالد قمر  من بعض الآلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة المصري ليقرر الدكتور خالد عنان طبيب الفريق منح اللاعب راحة سلبية خوفا من تفاقم الإصابة.

ويأمل خالد قمر في استغلال الفرصة المقدمة له خلال الفترة المقدمة من أجل العودة سريعا واكتساب ثقة الجهاز الفني  والجماهير خصوصا عقب موافقة الجهاز الفني على العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية .

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندرى ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

 

خالد قمر الاتحاد السكندري الجونة المصري الدوري المصري اخبار الدوري المصرى

ترشيحاتنا

قوات إثيوبية تدخل منطقة الفشقة داخل حدود السودان

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

حسام عاشور يكشف حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي (خاص)

فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الطرق في المنوفية

بعد التعافي من الإصابة .. خالد قمر يعود لقائمة الاتحاد السكندري أمام الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

تعليمات علي باب الغرفة.. هكذا أخفت دنيا وإيمي وفاة سمير غانم عن والدتهما

لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نتنياهو يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ