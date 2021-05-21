بعد التعافي من الإصابة .. خالد قمر يعود لقائمة الاتحاد السكندري أمام الجونة

يعود خالد قمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري بعدما غاب اللاعب عن مباراة المصري الماضية بسبب شد في العضلة الخلفية.

واشتكى خالد قمر من بعض الآلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة المصري ليقرر الدكتور خالد عنان طبيب الفريق منح اللاعب راحة سلبية خوفا من تفاقم الإصابة.

ويأمل خالد قمر في استغلال الفرصة المقدمة له خلال الفترة المقدمة من أجل العودة سريعا واكتساب ثقة الجهاز الفني والجماهير خصوصا عقب موافقة الجهاز الفني على العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية .

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندرى ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .