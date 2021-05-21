العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الطرق في المنوفية

عثر أحد أهالي قرية كفر الشيخ سليم، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، على طفلة حديثة الولاده، ملقاة على جانب الطريق الرئيسي، بين مدينة تلا وكفر الشيخ سليم.

وتبين أن الطفله ملفوفة في قماش، وملقاه على جانب الطريق، وتم نقلها إلى مستشفى تلا المركزي.

وقال الدكتور أحمد طنطاوي، مدير مستشفى تلا، إن الطفلة حديثة الولادة، وتم إلقاؤها في الشارع فور ولادتها، بالحبل السري، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضعها في الحضَّانة لرعايتها.

وأضاف أن الحالة الصحيه للرضيعة، مستقرة، ولا يوجد بها أي أضرار، وتم وضعها تحت الملاحظة، وجار عمل اللازم لها.