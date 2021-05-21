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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغد شريف تكشف ٨ خطوات لكي تصبح مصمم أزياء ناجحا

رغد شبر
رغد شبر

كشفت مصممة الأزياء، رغد شريف شبر؛ بعض النصائح  لكي تصبح مصمم أزياء ناجح، وتضع نفسك على أول الطريق.

وعددت رغد خطوات النجاح في ٨ خطوات وهم :

1-  أبقي على مذكرة بحث: 

اكتبي فيها ما هو نوع الموضة التي تصنعها كل شركة. تدعى هذه فئات الموضة. بعض الأمثلة عنها: أكسسوارات، أزياء ولادية، أحذية... قرّري أي فئة تهمك أكثر.

2-  البدء  بتحضير صور عن تلك الفئة: 

إذا كنت تريدين إضافة اسكيتشات من تصميمك افعلي ذلك.. اصنعي قائمة بأسماء الشركات أو الماركات التي تعمل في تلك الفئة، وأضيفي تصاميم من مصمميك المفضلين والذين قد يعتبرون مصدر إلهامك.

3-  أبقي على كل مصادر الوحي: 

تابعي مجلات الموضة وابقي متابعة لأحدث صيحات وخطوط الموضة. وأبقي على دفتر تكتبين فيه كل أفكارك في حقيبتك لتكتبي كل الأفكار التي تتوارد إليها والإلهام الذي يأتيك من مختلف الأشياء من حولك.

4- خذي درساً بالرسم والأسكتش:

 تعلمي كيف ترسمين التصاميم لتفهمي طريقة انسياب الأقمشة. إذا وجدت صفاً للرسم الحيّ خذيه أيضاً. إذا كنت لا تقدرين على رسم الأشخاص الحقيقيين، ابدئي بالرسم نقلاً عن صور. استخدمي ورق النسخ لترسمي فوق صور العارضات من المجلات. ثم اجعليهن أنحف وأطول من أجل التأثيرات الدرامية. تعلمي عن الألوان ومزجها. لاحظي أي ألوان تتناسق معاً وكيف يتم تجميع مجموعات الألوان. ركزي على رسم الموضة الحقيقية.

5-  أحضري عارضة مزيّفة :

بوسعك أن تلصقي عليها الدبابيس لتري كيف تلائم الأقمشة الأجسام. بوسعك تعلم ذلك في صف خياطة أو في دورة تصميم متخصّصة. إذا أردت أن تدخلي جامعة تصميم الأزياء لا تتردّدي!

6-  تعلمي الحياكة:

 خذي صفاً بالتصميم والحياكة. ادرسي الأنماط وكوني ضليعة بكيفية خياطتها وجمعها. خيطي لأشخاص حقيقيين مثل الأصدقاء والعائلة لكي تصبحي معتادة على الأجسام الحقيقية وتفاصيلها. كذلك، تعلمي عن الأقمشة واعرفي أن الأقمشة مصنوعة من الحرير أو الصوف أو القطن... وكيف تجري حياكتها (مخمل، ساتان، تول...). اعرفي أيّ نوع من الأقمشة هو الأفضل لكل تصميم.

7-  اصنعي الأزياء لأشخاص آخرين:

 ستتعلمين الكثير عن التعامل مع الزبونات والقياسات للجسم البشري بمختلف تفاصيله (الطويل، القصير، النحيل، الضخم...).

8-  تعلمي كيف تبيعين الأزياء:

 هل تجدين أكثر نسب المبيع في محال البيع بالتجزئة أو على المواقع الإلكترونية؟ ما هي أهم البوتيكات؟ ما هي المحال التي تبيع الفئة التي تصمّمينها من الموضة؟ كذلك، تعلمي كيف تستهدفين قاعدة زبوناتك؟ يعني ذلك أن تعرفي نوع المرأة التي ستبتاع تصاميمك؟.

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