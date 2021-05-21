شركات تطوير لقاح ضد "كورونا" تتعهد بـ 3.5 مليار جرعة للدول الفقيرة

تعهدت شركات تصنيع الدواء "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون" الأمريكية المُطوِّرة للقاح المضاد لـ(كوفيد-19) بتوفير نحو 3.5 مليار جرعة لقاح بسعر التكلفة أو بخصم للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، خلال العامين الجاري والمقبل.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبيرت بورلا - خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول الرعاية الصحية، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24"، اليوم الجمعة - إن الشركة الأمريكية ستسلم ملياري جرعة لقاح "على مدار 18 شهرًا مقبلًا"، من بينها مليار جرعة خلال العام الجاري.



أما الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسل، أعلن أنه سيتم تسليم "ما يصل إلى 95 مليون جرعة" للعام الجاري، و"ما يصل إلى 900 مليون آخرين" للعام المقبل، من خلال برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات.



كذلك، صرح نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس الشئون العلمية بشركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفلز، بأن الشركة لديها اتفاق مع برنامج "كوفاكس" بشأن ما يصل إلى 200 مليون جرعة لقاح خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن الشركة ناقشت "التزويد المحتمل بـ 300 مليون جرعة إضافية ليصل إجمالي الجرعات إلى 500 مليون جرعة".



وكان زعماء أكبر اقتصاديات العالم قد أطلقوا قمة عالمية حول الرعاية الصحية اليوم /الجمعة/، تُوقِع خلالها أن تتعهد خلالها شركات تصنيع الدواء بإمدادات مخفضة السعر من اللقاحات للدول الفقيرة بهدف تقديم يد العون وإنهاء جائحة (كوفيد-19).



وتعد القمة الافتراضية، التي تستمر ليوم واحد واستضافتها إيطاليا رئيس القمة والمفوضية الأوروبية، أول قمة كبرى تركز على سبل التغلب على الأزمة الصحية التي أسفرت عن وفاة ملايين الأشخاص وأن تمنع حدوث مثل تلك الكوارث في المستقبل.

