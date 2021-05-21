عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركات تطوير لقاح ضد "كورونا" تتعهد بـ 3.5 مليار جرعة للدول الفقيرة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعهدت شركات تصنيع الدواء "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون" الأمريكية المُطوِّرة للقاح المضاد لـ(كوفيد-19) بتوفير نحو 3.5 مليار جرعة لقاح بسعر التكلفة أو بخصم للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، خلال العامين الجاري والمقبل.


وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبيرت بورلا - خلال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول الرعاية الصحية، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24"، اليوم الجمعة - إن الشركة الأمريكية ستسلم ملياري جرعة لقاح "على مدار 18 شهرًا مقبلًا"، من بينها مليار جرعة خلال العام الجاري.


أما الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، ستيفان بانسل، أعلن أنه سيتم تسليم "ما يصل إلى 95 مليون جرعة" للعام الجاري، و"ما يصل إلى 900 مليون آخرين" للعام المقبل، من خلال برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات. 


كذلك، صرح نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس الشئون العلمية بشركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفلز، بأن الشركة لديها اتفاق مع برنامج "كوفاكس" بشأن ما يصل إلى 200 مليون جرعة لقاح خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن الشركة ناقشت "التزويد المحتمل بـ 300 مليون جرعة إضافية ليصل إجمالي الجرعات إلى 500 مليون جرعة".


وكان زعماء أكبر اقتصاديات العالم قد أطلقوا قمة عالمية حول الرعاية الصحية اليوم /الجمعة/، تُوقِع خلالها أن تتعهد خلالها شركات تصنيع الدواء بإمدادات مخفضة السعر من اللقاحات للدول الفقيرة بهدف تقديم يد العون وإنهاء جائحة (كوفيد-19).


وتعد القمة الافتراضية، التي تستمر ليوم واحد واستضافتها إيطاليا رئيس القمة والمفوضية الأوروبية، أول قمة كبرى تركز على سبل التغلب على الأزمة الصحية التي أسفرت عن وفاة ملايين الأشخاص وأن تمنع حدوث مثل تلك الكوارث في المستقبل.
 

مجموعة العشرين الرعاية الصحية كورونا جائحة كوفيد-19 شركة فايزر موديرنا لقاح ضد كورونا تصنيع الدواء جونسون آند جونسون الأمريكية

موضوعات متعلقة

الصين تدعم شركاتها لتصنيع لقاح كورونا لتحويل التكنولوجيات إلى الدول النامية

السودان يحصل الأسبوع القادم على 700 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد

اقتصاد السعودية ..المملكة تحتفظ بصدارة موردي الخام للصين في أبريل

اقتصاد السعودية.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السعودي في أبريل 5.3% على أساس سنوي

اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

اقتصاد الاردن.. البورصة تغلق على ارتفاع بنسبة 0.56%

أسعار البنزين بأميركا تلامس مستويات 3 دولارات وهي الأعلى في 6 أعوام

ترشيحاتنا

ربع النهائي الكونفدرالية.. بعثة بيراميدز تتدرب على ملعب أنيمبا

قوات إثيوبية تدخل منطقة الفشقة داخل حدود السودان

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

حسام عاشور يكشف حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي (خاص)

فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الطرق في المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

تعليمات علي باب الغرفة.. هكذا أخفت دنيا وإيمي وفاة سمير غانم عن والدتهما

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نتنياهو يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ