برلماني: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية إيجابي وفعال.. فيديو

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن القوى السياسية تحركت على رأس قافلة المساعدات المتجه إلى غزة.



وأضاف "عزمي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك أكثر من 40 نائب يتقدموا الصفوف أمام قافلة المساعدات المتجه إلى قطاع غزة"، لافتا: "القافلة تضم العديد من مواد الغذاء والإعاشة التي تبرعت بها القوى السياسية".



وتابع: "القافلة تؤكد دور مصر الريادي والمحوري على مدار الزمن في مواجهة الأزمات"، مردفا: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية إيجابي وفعال، والمشهد المصري تجاه القضية الفلسطينية يؤكد على وحدة وقوة المجتمع خلف القيادة السياسية من أجل التأكيد على أولوية وأهمية القضية الفلسطينية لأمن مصر القومي".



ومن جانبه قال النائب محمود حسين ، عضو مجلس النواب ، إن ما يحدث على أرض الواقع هو تناغم رسمي وشعبي ، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري ، وقضية مصرية بامتياز .

وأكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الخميس "لقد تمكنا من إذلال العدو وجيشه الهش، وخضنا المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها".

