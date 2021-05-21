عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة نجاح للدبلوماسية المصرية

النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمثل نجاحا للدبلوماسية المصرية، مضيفًا أن إدارة مصر للصراع العربى الإسرائيلى بجانب إدارتها للمشهد خلال الأيام الماضية تكللت بنجاح المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يتطلب توحيد الصف الفلسطينى وتحقيق المصالحة الحقيقية.

 

وأضاف «كمال»، أن ما يحدث الآن ليس هدنة مؤقتة ولكن هدنة مستمرة ولها ضمانات والتزامات على الجانبين، بجانب مراقبة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلى، بالإضافة إلى الدفع قدمًا بإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن موقف مصر ظهر مبكر بعد استدعاء السفيرة الإسرائيلية وإبلاغها بقلق مصر الشديد فى الشيخ جراح، والتأكيد على أن ما يحدث مرفوض من الجانب المصرى ومدان، وتحمل رسالة إنذار للجانب الإسرائيلى، والتحذير من أن يكون هناك انزلاق فى أعمال عنف.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر نجحت في بناء مساحات توافقية بين الأطراف المتصارعة، كما أن مصر تمتلك كافة أدوات التأثير، وأن وقف إطلاق النار هو بداية وسيتم البناء عليه خلال الخطوات المستقبلية، معتبرًا إعراب الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحثيثة مع جميع أطراف القضية بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تلعبه مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.
 

ترشيحاتنا

ربع النهائي الكونفدرالية.. بعثة بيراميدز تتدرب على ملعب أنيمبا

قوات إثيوبية تدخل منطقة الفشقة داخل حدود السودان

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

حسام عاشور يكشف حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي (خاص)

فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الطرق في المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

تعليمات علي باب الغرفة.. هكذا أخفت دنيا وإيمي وفاة سمير غانم عن والدتهما

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نتنياهو يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ