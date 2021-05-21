عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

كأس العالم
كأس العالم

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة، على دراسة اقتراح نظيره السعودي، بإقامة بطولة كأس العالم للرجال والنساء كل سنتين بدلًا من إقامتهما كل 4 سنوات.

وأثناء اجتماع «كونجرس الفيفا» اليوم الجمعة، وافق 166 عضوا تابعا للفيفا على دراسة اقتراح الاتحاد السعودي بإقامة المونديال كل عامين بدلًا من إقامته كل 4 أعوام، فيما رفض 22 عضوًا اقتراح السعوديين.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابهم الرسمي على موقع “ تويتر” جاء فيه:" أعضاء كونجرس فيفا يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًّا".

وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال المقبلة في قطر العام القادم، على أن تُقام بطولة كأس العالم عام 2026 باستضافة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وستقام بطولة كأس العالم عام 2026 بمشاركة 48 منتخب وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ترشيحاتنا

ربع النهائي الكونفدرالية.. بعثة بيراميدز تتدرب على ملعب أنيمبا

قوات إثيوبية تدخل منطقة الفشقة داخل حدود السودان

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

حسام عاشور يكشف حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي (خاص)

فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

العثور على طفلة حديثة الولادة بأحد الطرق في المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفيات كورونا

أبو العينين ناعيًا رجل الأعمال أحمد بهجت: عاش محبًا للخير مخلصًا لوطنه وعمله

لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

تعليمات علي باب الغرفة.. هكذا أخفت دنيا وإيمي وفاة سمير غانم عن والدتهما

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

نتنياهو يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي بعد وقف إطلاق النار

انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر 5 سيارات في السعودية .. تبدأ من 59 ألف ريال | صور

أفضل سيارات الدفع الرباعي 4X4 في الإمارات| صور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ