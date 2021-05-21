فيفا يوافق على دراسة مقترح السعودية بإقامة كأس العالم كل عامين

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة، على دراسة اقتراح نظيره السعودي، بإقامة بطولة كأس العالم للرجال والنساء كل سنتين بدلًا من إقامتهما كل 4 سنوات.

وأثناء اجتماع «كونجرس الفيفا» اليوم الجمعة، وافق 166 عضوا تابعا للفيفا على دراسة اقتراح الاتحاد السعودي بإقامة المونديال كل عامين بدلًا من إقامته كل 4 أعوام، فيما رفض 22 عضوًا اقتراح السعوديين.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابهم الرسمي على موقع “ تويتر” جاء فيه:" أعضاء كونجرس فيفا يصوتون في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترح الاتحاد السعودي بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا، والفيفا يعتمد المقترح رسميًّا".

وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال المقبلة في قطر العام القادم، على أن تُقام بطولة كأس العالم عام 2026 باستضافة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وستقام بطولة كأس العالم عام 2026 بمشاركة 48 منتخب وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.