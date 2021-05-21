حسام عاشور يكشف حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي (خاص)

طمأن حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري، جماهير زعيم الثغر، على حالته؛ بعد تعرضه للإصابة، مساء أمس الخميس، خلال مباراة المصري البورسعيدي، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف.

وقال حسام عاشور في تصريحات خاصة لصدي البلد"،: "الحمد لله على كل شيء.. ولكن التشخيص المبدئي للإصابة، قطع جزئي".

وأوضح حسام عاشور: "سأجري أشعة جديدة مساء اليوم؛ كي تكون الإصابة واضحة أكثر، لأنه يجب أن تمر 24 ساعة على الإصابة؛ لمعرفة تفاصيلها".

ووجه حسام عاشور، الشكر لجميع لاعبي الاتحاد السكندري، والجهاز الفني؛ لحرصهم على مساندته عقب إصابته خلال مواجهة المصري.