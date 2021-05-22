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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة الإسكندرية: تشكيل لجنة لفحص عقار الجمرك وطلب ملفه من الحي

الأهالي مع وكيل وزارة
الأهالي مع وكيل وزارة التضامن عقب انهيار عقار بالإسكندرية

أصدرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، قراراً بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار الذي انهارت أجزاء منه بحي الجمرك، وسط المحافظة أمس دون وقوع إصابات.

 

كما طالبت النيابة حي الجمرك بالتحفظ على ملف الحي وفحصه بشكل دقيق، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وقد انهارت أجزاء من عقار بحي الجمرك، وسط محافظة الاسكندرية، أمس الخميس، دون وقوع إصابات او ضحايا. 

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وتلقى حي الجمرك بلاغا بوقوع أجزاء من العقار الكائن بـ ١١ صالحة الحكيم بالجمرك، وعلى الفور توجه اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك برفقة الإدارات المعنية بالحي ومأمور قسم الجمرك، ومباحث الجمرك وقوات الدفاع المدني والإسعاف، إلى مكان الحدث، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من الدور الأول على الأرضي، دون وقوع إصابات.

كما تم إزالة الأجزاء الخطرة من العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت مديرية التضامن بالإسكندرية صرف مبلغ مالي للأسر المتضررة، وأغطية ووجبات غذائية من قبل التضامن الاجتماعي، وتوفير مكان مؤقت لإيواء المتضررين.

أخبار محافظة الإسكندرية اخبار المحافظات انهيار أجزاء من عقار عقار الجمرك لجنة هندسية

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