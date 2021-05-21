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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معاً نحو الشفاء .. يوم صحي مجاني بنقابة المهندسين فى الإسكندرية

يوم صحي بنقابة المهندسين
يوم صحي بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوما صحيا مجانيا لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم بالمجان، تحت عنوان "معاً نحو الشفاء "، ظهر اليوم الجمعة بمركز الخدمات بنادى المهندسين بسابا باشا.


وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى النقابة حريصة على تنظيمه بصفه دورية والكشف مجانى بالكامل للعضو وأسرته و شمل كشف الباطنه، قياس الضغط، قياس السكر، كشف القلب ، كشف عظام وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة.

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وأضاف أن اليوم الصحى هو من أنجح الفاعليات التى تنظمها لجنة الرعاية الصحية وتحرص اللجنة على تنوع العيادات وتلبيه رغبات المهندسين وأسرهم، وأن يتم تنظيمها فى أيام الإجازات لامكانيه تواجد المهندسين فى النادى.

وأكد أن فاعلية اليوم الصحى تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالاعداد والتباعد الاجتماعى وإرتداء الكمامة داخل مركز الخدمات حفاظا على سلامة المهندسين وأسرهم.

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