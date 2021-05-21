مش غريبة على مصر.. السفير الفلسطيني بالقاهرة: خطوة إعمار غزة مبادرة عظيمة

وجه السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، التحية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المصرية؛ لنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: “مصر تبادر دائما لدعم فلسطين، وعودتنا بالمبادرة لإنهاء أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

وأوضح دياب اللوح:" موقف مصر تجاه فلسطين عبارة عن موقف عروبي"، لافتا إلى أن فلسطين مقبلة على مرحلة جديدة عقب وقف إطلاق النار في غزة، مثمنا مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة".



وأشار السفير الفلسطيني إلى أن تخصيص مصر 500 مليون دولار لصالح إعمار غزة؛ خطوة عظيمة، وليست غريبة على مصر.

