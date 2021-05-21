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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تثمن جهود مصر فى وقف اطلاق النار بغزة

نقدر وساطة مصر.. الصين تثمن دور القاهرة فى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الصين تثمن جهود مصر
الصين تثمن جهود مصر فى وقف اطلاق النار بغرة

أشادت الصين، اليوم،  بالجهود التى بذلتها مصر لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تصريح  له اليوم الجمعة، تعليقًا على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني: «ترحب الصين بوقف إطلاق النار بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من وقف إطلاق النار ووقف العنف بشكل فعال، ونقدر جهود الوساطة التي بذلتها مصر والأمم المتحدة وآخرين، كما فعلت الصين الكثير لتعزيز محادثات السلام، وهي مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لزيادة تخفيف حدة التوترات».

 

وتابع جيان: «أسفر الصراع الذي استمر ١١ يوم عن حالات إنسانية خطيرة في قطاع غزة، تتطلب مساعدات  عاجلة من المجتمع الدولي، وستقدم الصين مليون دولار نقدا في إطار المساعدات الإنسانية الطارئة لفلسطين، وستواصل تقديم الإمدادات الإنسانية في ضوء احتياجات فلسطين، وستشارك بنشاط في إعادة إعمار غزة».


واكمل: «ستقدم الصين مساعدة ملموسة للشعب الفلسطيني من خلال تقديم مليون دولار من التبرعات ومائتي ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا».

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واضاف جيان: «لمنع تكرار مأساة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرة أخرى، ينبغي على المجتمع الدولي أن يشجع على استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وتسوية القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة ودائمة على أساس حل الدولتين".

 

واردف"سوف تدفع الصين مجلس الأمن إلى مراجعة شاملة للقضية الفلسطينية وإعادة التأكيد على حل الدولتين، وستدعو الصين دعاة السلام من فلسطين وإسرائيل لعقد اجتماعات في الصين، ونرحب بقدوم ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة".

 

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