سموحة يتقدم على الإنتاج الحربي بهدف أطهر الطاهر في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة والإنتاج الحربي بتقدم الأول بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة من أجل إحراز هدف تقدم حتي تمكن أطهر الطاهر لاعب الموج الأزرق في الدقيقة “33”، من التسجيل من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتأخر انطلاق مباراة سموحة والإنتاج الحربي لعدة دقائق، بسبب حارس مرمى الإنتاج أحمد بوسكا، الذي كان يؤدي صلاة المغرب لينتظر حكم اللقاء محمود ناجي انتهاء اللاعب من تأدية الصلاة وقام بإعلان بدأ المباراة.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-



الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، شريف رضا، أحمد حمص، محمد كناريا، مصطفي فتحي، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادي، محمد نادى