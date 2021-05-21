تركيب مساقٍ وقنوات زراعية موفرة للمياه بـ50 مليون جنيه في الوادي الجديد

بدأت الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادي الجديد، في تركيب مساقٍ وقنوات زراعية موفرة لمياه الري والزراعة في 5 مراكز إدارية بالمحافظة ضمن خطة وزارة الري لترشيد استهلاك مياه الزراعة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادي الجديد، المهندس منصور إبراهيم، اليوم الجمعة، علي البدء في تنفيذ أعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك كمساق في عدد من الزمامات الزراعية بمناطق الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة باعتمادات مالية قدرها 50 مليون جنيه.

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وقال ابراهيم ، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إنه تم تركيب مواسير البلاستيك كقنوات مساق مغلقة لتأتي كبديل لمساقي القنوات المفتوحة، التي تتسبب في استهلاك المياه سواء من التسرب أو التبخير، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تشمل أطوال 28 كم بزمام الخارجة وباريس، وأطوال 24 كم بزمام الداخلة وبلاط.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل فى قريتين بمركز بلاط بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه وتضمن تنفيذ محطتى رفع ومحطتى صرف وشبكات انحدار متكاملة والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لاستكمال الخدمات الحيوية بالقرى وتوابعها.

وقال محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات ، إن المشروع يتضمن تنفيذ 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة لخدمة القريتين وتوابعهما، حيث جرى الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندى بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأضاف "الزملوط"، أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بالمركز بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه والتى تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية حيث جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء و8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية.