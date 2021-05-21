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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما نشر في مجالي الصحة والمراة

نشرة المرأة والصحة: هؤلاء الأشخاص لا تناسبهم لقاحات فيروس كورونا.. وكيف تؤثر الإصابة على الحالة النفسية؟

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بعد تسببها في وفاة سمير غانم.. كيف تحمي نفسك من أمراض الكلى المزمنة
 

تتسبب أمراض الكلى المزمنة فى الكثير من المضاعفات من بينها الموت وهذا ما شهدناه مؤخرا فى أزمة الفنان سمير غانم الذي فارق الحياة نتيجة الإصابة بفشل كلوي حاد، وبعد إصابته بفيروس كورونا المستجد مما تسبب فى تدهور حالته الصحية.

 

هل فيروس كورونا يؤثر على الحالة النفسية؟.. اعرف الحقيقة
 

لوباء فيروس كورونا تأثير كبير على حياتنا، حيث  يواجه الكثير منا تحديات يمكن أن تكون مرهقة وتسبب مشاعر سلبية قوية لدى البالغين والأطفال،  تعتبر إجراءات الصحة العامة ، مثل التباعد الاجتماعي ، ضرورية للحد من انتشار COVID-19 ، لكنها يمكن أن تجعلنا نشعر بالعزلة والوحدة ويمكن أن تزيد من التوتر والقلق،  إن تعلم كيفية التعامل مع الإجهاد بطريقة صحية سيجعلك ، والأشخاص الذين تهتم بهم  ومن حولك أكثر مرونة.

 

لا تستسلموا .. هاني الناظر يحذر من هذه الأمور
 

في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينصح دائما بالاهتمام بالصحة وتعزيز جهاز المناعة للتصدي للفيروسات والحماية من الإصابة بالكثير من الأمراض وعلى رأسها كورونا.
 

جمال شعبان يقدم 25 نصيحة للحصول علي لقاح كورونا
 

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن الوصايا الخمس والعشرين للحصول على لقاح كورونا المضمون و كل ما يخص لقاحات فيروس  كورونا  حسب توصيات جامعة ميريلاند الأمريكية.

 

اصنعي ماسك لحروق الشمس بـ 4 وصفات مختلفة
 

تبحث الكثير من النساء عن ماسك لحروق الشمس فى فصل الصيف للتخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الحارقة واسترجاع جمال البشرة الطبيعي.

 

الحاد والجوهري أبرزهما .. 5 أنواع من الفشل الكلوي
 

كليتيك هما زوجان من الأعضاء يقعان باتجاه أسفل ظهرك، توجد كلية واحدة على جانبي عمودك الفقري،  تقومان بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، ترسل الكلى السموم إلى المثانة، والتي يزيلها جسمك لاحقًا أثناء التبول.

 

ماذا يحدث لقلب الأطفال عند الإصابة بـ فيروس كورونا
 

في بداية ظهور فيروس كورونا كان الأطفال فى مأمن من الإصابة به ولكن مع انتشار المرض بسرعة وظهور سلالات جديدة من الفيروس بدأ الإصابات بين الأطفال تزداد بل وتعرضهم للمعاناة من مضاعفات المرض التى تؤثر على أجهزة الجسم الأخرى ومن بينها القلب.

 

كريم لإزالة النمش من الوجه في أيام
 

هناك أكثر من طريقة لعلاج النمش، حيث إن استخدام كريم إزالة النمش من الوجه في أيام أمر يمكن تحقيقه، ولكن يجب ان تتوفر بعض الشروط في كريم إزالة النمش من الوجه في أيام. 

 

شحوب الوجه أبرزها .. تعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12
 

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية تغذية إن فيتامين  قابل للذوبان في الماء ويتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ومتاح كمكمل غذائي يوجد فيتامين ب 12 بأشكال عديدة ويحتوي على الكوبالت المعدني.

 

دراسة: هؤلاء الأشخاص لا تناسبهم لقاحات فيروس كورونا
 

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في المركز الطبي بجامعة ميشيغان، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا قد لا يكون صالح لمن يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية السرطان وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل والذئبة.

نشرة المرأة والصحة وفاة سمير غانم فيروس كورونا لقاح كورونا حروق الشمس الفشل الكلوي فيتامين ب 12

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