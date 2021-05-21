حملات لرفع الإشغالات وفض السرادق في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات لرش وتعقيم المساجد والشوارع والأحياء والمصالح الحكومية، إضافة لفض سرادقات أفراح، وإزالة تعديات على أراضي زراعية، وحملات نظافة، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال النظافة بأحياء العاصمة، وأعمال الرش والتطهير بالمساجد والأحياء والمصالح الحكومية، وبالشوارع، ورفع الإشغالات، وأعمال صيانة الصرف الصحي.



تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش والتطهير بالمساجد، والمستشفيات، والشوارع، وحملات رفع الإشغالات، وحملات النظافة بكافة أحياء مدينة وقرى مركز دسوق، كما شهدت أحياء كفر الشيخ أعمال صيانة الصرف الصحي ومنها الكشلة، وشارع عبده زعلوك من الشركات، وحي الشريف، وشارع مصنع الصعيدي من الغفران، وشارع المصرف عند محول الكهرباء، وشارع بنك السلاح، وشارع داير الناحية، وشارع هنداوي أبو رأس من الجمهورية، وشارع كحله بدحروج.

وأشرف أحمد إسماعيل، على فض مسرح بمدينة بيلا لإنشاء فرح وحفل ساهر اليوم الجمعة.

كما أشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على إزالة الأعمال المخالفة لأحد المواطنين، التابعة لجمعية برنبال بالتعدي على الأرض الزراعية على مساحة 250 متراً، ورفع جميع التشوينات وإعادة الشيء لأصله وحرق الأرض، كما تابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات والرش والتعقيم.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، فض شادر السلخانة لمنع التجمعات، إضافة إلى فك صوان أفراح لمنع التجمعات خلال الفترة الحالية، كما تابع الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة.

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