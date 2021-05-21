محافظ شمال سيناء: رفع الاحتياطي من المواد الغذائية لـ 3 أشهر.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة المصرية وفرت كل الاحتياجات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأضاف "شوشة"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "وزارة الصحة المصرية دفعت بالأطقم الطبية اللازمة؛ للمساعدة في إنقاذ المصابين في غزة، وكانت هناك منظومة في الآداء خلال نقل المصابين والجرحى للمستشفيات المصرية".



وأوضح أنه تم رفع الاحتياطي من المواد الغذائية المتاحة، من شهر، إلى ما يقرب من 3 أشهر، مشيرا إلى أن القرارات المصرية التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية، صدرت من زعيم واعٍ، يدرك جدا ما يحتاجه قطاع غزة".