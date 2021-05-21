السعودية تكتسح جزر القمر برباعية في كأس العرب للصالات

استهل منتخب السعودية، مشواره في كأس العرب لكرة الصالات، بالفوز على جزر القمر (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في صالة الدكتور حسن مصطفى بالقاهرة، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

سجل أهداف الأخضر السعودي عمر الدبل، صالح القرني، معاذ العسيري ونواف عروان، بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب جزر القمر أحمد صوداردين.

وظهر فارق الإمكانيات بين المنتخبين، خصوصا أن منتخب جزر القمر حديث العهد بلعبة كرة الصالات.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب السعودية أول 3 نقاط، متساويًا مع المغرب الذي انتصر اليوم على الإمارات بنتيجة (5-1).