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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تكتسح جزر القمر برباعية في كأس العرب للصالات

صدى البلد

استهل منتخب السعودية، مشواره في كأس العرب لكرة الصالات، بالفوز على جزر القمر (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في صالة الدكتور حسن مصطفى بالقاهرة، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

سجل أهداف الأخضر السعودي عمر الدبل، صالح القرني، معاذ العسيري ونواف عروان، بينما سجل الهدف الوحيد لمنتخب جزر القمر أحمد صوداردين.

وظهر فارق الإمكانيات بين المنتخبين، خصوصا أن منتخب جزر القمر حديث العهد بلعبة كرة الصالات.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب السعودية أول 3 نقاط، متساويًا مع المغرب الذي انتصر اليوم على الإمارات بنتيجة (5-1).

السعودية كأس العرب لكرة الصالات جزر القمر صالة الدكتور حسن مصطفى بالقاهرة

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