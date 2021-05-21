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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دقيقة ثقافة.. مبادرة جديدة لـ أحمد الجدي

الكاتب أحمد الجدي
الكاتب أحمد الجدي

كشف الكاتب الصحفي أحمد الجدي تفاصيل مبادرته الجديدة التي أطلقها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة انستجرام وفيسبوك وتيك توك والتي تعرف باسم "دقيقة ثقافة"، موضحا أن هذه المبادرة تهدف لتقديم محتوى ثقافي مميز لمستخدمي هذه المواقع في أقل من دقيقة.

وأشار أحمد الجدي إلى بدء المبادرة على تيك توك من خلال تقديمه معلومات ثقافية وتلخيص كتب  في فيديو مدته لا تتعدى الدقيقة الواحدة، وحققت الفيديوهات نجاحا باهرا وجلبت ملايين المشاهدات والاعجابات.

وعن أهم الفيديوهات التي قدمها في هذه المبادرة، قال الجدي إنه نشر فيديو مؤخرا حول الشيخ جراح وكشف هوية هذا الشيخ العظيم الذي سمي باسمه هذا الحي الفلسطيني العظيم وأوضح أنه كان أحد أطباء الناصر صلاح الدين الأيوبي، وحقق هذا الفيديو نجاحا باهرا وهو نفس النجاح الذي حققه فيديو اخر عن الصحابي الجليل عبد الله بن حرام الذي كان أول الشهداء في غزوة أحد.

وأوضح أحمد الجدي أن "دقيقة ثقافة" لن تكون عن معلومات دينية فقط بل معلومات في كل المجالات لرفع وعي وثقافة الشباب على السوشيال ميديا وخاصة أن وقت الفيديو قليل مما يجعل الشباب يقبلون على مشاهدته دون كلل أو ملل.

واختتم أحمد الجدي تصريحاته، مؤكدا توسعه في مبادرة ودقيقة ثقافة في الفترة المقبلة بحيث تتضمن ملخصات لكتب ومراجع، وتشمل أيضا سير ذاتية لأعلام الثقافة في مصر والعالم العربي حتى يعلم الجيل الجديد من الشباب من هم صناع الوعي الحقيقيين وماذا قدموا من كتب ومراجع وأبحاث أفادت العالم.

الكاتب الصحفي أحمد الجدي تفاصيل مبادرته الجديدة دقيقة ثقافة فعاليات ثقافية اخبار ثقافية

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