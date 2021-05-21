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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بفستان من الريش

مريم أوزرلي تشارك متابعيها كواليس جلسة تصوير جديدة لها

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، فيديو جديدًا، من كواليس آخر جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة عصرية وجذابة، نالت إعجاب متابعيها في التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

 

تألقت مريم أوزرلي وهي ترتدي فستان من الريش بألوان مختلفة، وأكمام طويلة، ويتوسطه حزام باللون الأسود من الجلد، مع اختيار حذاء يتناسب مع نفس لون الفستان.
 

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ومن الناحية الجمالية ظهرت مريم أوزرلي بشعر قصير، وتركت خصلاته منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة، ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت اللون الأزرق للشفاه، مع الماسكرا والآي لاينر، وهو ما أبرز من لون عينيها المميز.

ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الإكسسوارات في إطلالتها؛ حيث اكتفت باختيار قلادة كاجوال باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية


ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل

 

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعدد من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل بها، ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".

تهوى الكركبة

 

رغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

 

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية؛ لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني باكل بأصابعي؛ بحس إنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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