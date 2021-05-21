تموين المنيا: وصول الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات

أعلنت مديرية التموين في محافظة المنيا، وصول عدد من الأرقام السرية الخاصة ببطاقات التموين.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سبيل تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطنين، وتيسيرًا على أصحاب البطاقات التموينية في حل مشكلة الحصول على الأرقام السرية الخاصة ببطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين الذين لديهم مشكلة فيها.

وتهيب المديرية، المواطنين المُعلن أسماؤهم في الكشوف المعلنة التوجه إلى وحدة النظم والمعلومات داخل المديرية.

وناشدت المديرية في بيانها، المواطنين باصطحاب بطاقاتهم الشخصية، وصورة ضوئية منها لاستلام الرقم السري الخاص.