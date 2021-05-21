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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق أعمال امتحانات القراءات بالمعاهد الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة ..غدا

امتحانات النقل والشهادات
امتحانات النقل والشهادات

 تنطلق، غدًا السبت، امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمراحلها الثلاثة (تجويد، وعالية، وتخصص)، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي طلاب وطالبات معاهد القراءات أولى امتحاناتهم عن العام الدراسي 2020 /2021م، والتي تستمر حتى 31 مايو.


أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني - في بيان، اليوم - اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم اللجان بشكل دوري، وتوفير الجو العام الملائم لسير عملية الامتحانات، والتأكد من قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.


ويؤدي طلاب شهادة التجويد، غدا، الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما يؤدي طلاب شهادة العالية الامتحان في مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن الكريم، أما طلاب شهادة التخصص فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه وتاريخ المصحف.
 

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