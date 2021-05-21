جار البحث عن والديه.. العثور على جثة طفل غرق في بحيرة ببريطانيا

عثرت الشرطة البريطانية، على جثة لطفل صغير في إحدى البحيرات بعد أن ظل في الماء لمدة أربعة أيام.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أبلغ أحد المارة قوات الشرطة أنه رأى جثة لطفل تطفوا على سطح الماء في بحيرة بالقب من ميدلاندز، البريطانية، مساء أمس الخميس.

وتوجهت قوات الأمن الى المكان وإنتشلت الجثة، التي يتوقع الطب الشرعي أنها مكثت أربعة أيام في الماء قبل أن تطفوا.

فريق البحث

وتكثف قوات الأمن جهودها في البحث عن والدة الطفل للتعرف عليه، حيث خرج من الماء جثة هامدة.

وقال الضابط المسوؤل عن التحقيق في الواقعة "يعتبر هذا الحدث فاجعة كبرى لنا، وجاري التنسيق من جميع الجهات الأخرى امنيا وطبيا وإجتماعيا للبحث عن والدة الطفل والتعرف على سبب الحادث".

وأضاف "تجري التحقيقات على قدم وساق، وجاري التحدث مع كل من يعتقد أنه رأى الطفل او شاهد الحادث، وتمشيط المنطقة المجاورة لمكان وقوع الحادث، كما نهيب بجميع المواطنين من لديه معلومة يمكنها إرشادنا الى أم ذلك الطفل يوافينا بها حتى نتمكن من تسليمها الجثة ودفنها".