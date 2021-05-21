عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ممارسة الرياضة والنوم ابرزها

10 نصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن

نصائح للتخلص من الكرش
نصائح للتخلص من الكرش

يتسبب الكرش في مظهر سئ للغاية للشخص الذي يملكه؛ حيث أكدت العديد من الدراسات ان ظهور الكرش يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.

 

نصائح للتخلص من الكرش



وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك انواع مختلفة من الكرش، والتي يمكن ان تختلف من شخص لآخر، فنجد أن هناك الكرش الهرموني، و كرش القولون وكرش التوتر، وغيرها من الأنواع.
 

أهمها تجنب مضغ اللبان.. علاج انتفاخ البطن العلوي

تمارين لتقوية عضلات البطن .. شاهد



وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أنه يختلف ظهور الكرش من شخص لآخر تبعا للسبب، إلا انه في النهاية يكون نتيجة تراكم الدهون في منطقة البطن.

وأوضح القيعي، أنه يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن نتخلص من الكرش نهائيا، ولكن إن التزمنا بالكامل بكل هذه الخطوات، ومن أهمها:

نصائح للتخلص من الكرش



- الالتزام بنظام غذائي صحي تعتبر نقطة البداية لإنقاص الوزن، وإذابة الدهون من الجسم ولا يمكن إختيار منطقة معينة لاذابة الدهون بها دون أخرى .

- الامتناع عن تناول الوجبات السريعة حيث أنها تحتوي على دهون كثيرة غير صحية ومنها الدهون المهدرجة والتي تضر بالجسم .

- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر .

- علاج مشاكل المعدة والقولون العصبي والانتفاخات.

- ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي السريع والسباحة والاوربتراك والدراجة الثابتة ودراجه ال spinner.

- شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم 8 أكواب على الأقل ويمكن شرب الماء قبل الوجبة أو خلال تناولها أو بعدها ولا يؤثر شرب الماء أثناء تناول الطعام على حجم البطن ولا يتسبب في ظهور الكرش.

- ممارسة تمارين القوة لتقوية عضلات البطن وإعطائها مظهر مشدود غير مترهل مثل تمرين crunch & plank& situps.

- مراعاة أخذ الفترة الكافية للاستشفاء العضلي لعضلات البطن حيث تعتبر عضلات البطن من العضلات الكبيرة التي تحتاج إلى 48 ساعة من الراحة للاستشفاء ولذلك لا يجب ممارسة تمارين القوة للبطن يوميا.

-النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميا في الليل.

- تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات 3 وجبات رئيسية و2 وجبات خفيفة حيث أن ذلك يعمل على زيادة معدل الحرق و الشبع طوال اليوم وتصغير حجم المعدة.

الكرش كرش التوتر القولون الوجبات السريعة الانتفاخات عضلات البطن

موضوعات متعلقة

مشروبات تخلصك من دهون البطن في رمضان 

طريقة عمل مشروب ديتوكس للتخسيس ونسف الكرش

مشروب المتة السوري لنسف الكرش .. تعرف على فوائده

استشاري: ورق اللوتس يؤدي إلى خفض نسبة الكرش 50% في شهر.. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر حيثيات براءة 10 مسئولين سابقين بالتعليم من تهمة صرف مبالغ مالية دون وجه حق

سامح شكري يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره الإسرائيلي

سامح شكري: اجتماع مصري قطري خلال أيام

مكافأة خاصة من أجل العلامة الكاملة.. أحمد سامي يطالب لاعبي سموحة باستمرار الانتصارات بعد سحق الإنتاج

شوقى علام: الجماعات الإرهابية تشكل كيانات موازية داخل المجتمعات

مصدر بالكهرباء: خط الربط مع الأردن يقوم بالتغذية.. ونحلل أسباب الانقطاعات هناك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

بعد تصريحاته مع رامز .. رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى من جديد

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

جهاد جريشة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب اعتزاله التحكيم وتوقيته

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

صبره نفد.. تفاصيل مكالمة هاتفية فظة بين بايدن ونتنياهو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ