10 نصائح للتخلص من الكرش ودهون البطن

ممارسة الرياضة والنوم ابرزها

يتسبب الكرش في مظهر سئ للغاية للشخص الذي يملكه؛ حيث أكدت العديد من الدراسات ان ظهور الكرش يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.

نصائح للتخلص من الكرش





وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك انواع مختلفة من الكرش، والتي يمكن ان تختلف من شخص لآخر، فنجد أن هناك الكرش الهرموني، و كرش القولون وكرش التوتر، وغيرها من الأنواع.







وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أنه يختلف ظهور الكرش من شخص لآخر تبعا للسبب، إلا انه في النهاية يكون نتيجة تراكم الدهون في منطقة البطن.



وأوضح القيعي، أنه يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن نتخلص من الكرش نهائيا، ولكن إن التزمنا بالكامل بكل هذه الخطوات، ومن أهمها:

نصائح للتخلص من الكرش





- الالتزام بنظام غذائي صحي تعتبر نقطة البداية لإنقاص الوزن، وإذابة الدهون من الجسم ولا يمكن إختيار منطقة معينة لاذابة الدهون بها دون أخرى .



- الامتناع عن تناول الوجبات السريعة حيث أنها تحتوي على دهون كثيرة غير صحية ومنها الدهون المهدرجة والتي تضر بالجسم .



- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر .



- علاج مشاكل المعدة والقولون العصبي والانتفاخات.



- ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي السريع والسباحة والاوربتراك والدراجة الثابتة ودراجه ال spinner.



- شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم 8 أكواب على الأقل ويمكن شرب الماء قبل الوجبة أو خلال تناولها أو بعدها ولا يؤثر شرب الماء أثناء تناول الطعام على حجم البطن ولا يتسبب في ظهور الكرش.



- ممارسة تمارين القوة لتقوية عضلات البطن وإعطائها مظهر مشدود غير مترهل مثل تمرين crunch & plank& situps.



- مراعاة أخذ الفترة الكافية للاستشفاء العضلي لعضلات البطن حيث تعتبر عضلات البطن من العضلات الكبيرة التي تحتاج إلى 48 ساعة من الراحة للاستشفاء ولذلك لا يجب ممارسة تمارين القوة للبطن يوميا.



-النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميا في الليل.



- تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات 3 وجبات رئيسية و2 وجبات خفيفة حيث أن ذلك يعمل على زيادة معدل الحرق و الشبع طوال اليوم وتصغير حجم المعدة.