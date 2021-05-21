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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بـ فتح: المفاوضات مع الإسرائيليين ستكون بوساطة "مصرية - أمريكية"..فيديو

صدى البلد

قال الدكتور ماهر الصافي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بتيار الإصلاح في حركة فتح، إن إرسال وفدين أمنيين مصريين إلى قطاع غزة وتل أبيب، من شأنه إرساء دعائم لوقف إطلاق النار كما يرسي قواعد الحل في الفترة المقبلة، لأن وجود حكومة يمينية متطرفة متشددة في إسرائيل تساعد على مزيد من القتل والدمار والعنصرية وتهويد القدس.

وأضاف ماهر الصافي خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنصاع إلى الأمر الواقع، وأن تحاول الانصهار مع الاتفاقيات التي ستوقع في الفترة المقبلة من أجل أن يكون للفلسطينيين حق في القدس وفي الأراضي، لأن إسرائيل تسيطر على ما يزيد على 80% من الأراضي الفلسطينية.

وتابع أنه على الإدارة الأمريكية أن تعي أن ما حدث من مبادرة مصرية كانت بجهود مصرية خالصة رغم وجود ضغط عالمي على مصر لأنهم يعلمون جيدا أن مصر بمقدروها التدخل وإيقاف هذا العدوان الغاشم كما حدث عام 2014.

وأوضح أن ما فعله دونالد ترامب بالقضية الفلسطينية وبالقدس وباللاجئين، جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسالة واضحة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مفادها أن الفترة المقبلة ستكون المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة مصرية أمريكية.

ماهر الصافي خط احمر الأراضى الفلسطينية عبدالفتاح السيسي

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