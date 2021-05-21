بسافر لوحدي منذ 1995| بسنت عراقي تكشف مغامراتها خارج مصر.. فيديو

قالت بسنت عراقى صانعة محتوى على السوشيال ميديا، إنها تخرجت في كلية الأداب قسم فرنساوي، وتعشق السفر.

وأضافت عراقي، خلال حوارها مع برنامج “أنا وأختي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميتان “أسما" و"هبة"، أن هدفها كان تعلم 7 لغات عند وصولها إلى سن الثلاثين عاما، معقبة: "حققت الهدف دا.. وأول سفر ليا كان لإسبانيا".

وأشارت بسنت عراقي إلى أنها سافرت إلى قارة أنتاركتيكا.

وأوضحت بسنت عراقى، أنها تسافر للخارج منذ عام 1995، وأسرتها ساعدتها على ذلك، معقبة: "وسائل المساعدة على السفر للخارج، كانت قليلة للغاية".