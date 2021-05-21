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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الماكينات الألمانية.. أفضل 3 سيارت " سيدان" باقة الـ 500 ألف جنيه .. صور

أفضل 3 سيارت سيدان
أفضل 3 سيارت " سيدان" باقة الـ 500 ألف جنيه

استطاعت السيارات الألمانية  إثبات جدارتها في معظم أسواق العالم لما تقدمه من جودة عالية، تجعل المنافسة مع العلامات الأخرى غير متكافئة، و بالنسبة للسوق المصري هناك 3 طرازات من فئة الـ سيدان تنافس بشراسة في فئة 500 ألف جنيه، وهي "OPEL " و " VOLKSWAGEN " و "SKODA ".

يقدم موقع " صدى البلد "  الإخباري مقارنة بين بالأسعار و المواصفات للسيارات الألمانية الثلاثة موديلات 2021.

1 ـ OPEL انسجنيا

حصل طراز انسيجنيا موديل 2021 على محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1,5 لتر مع تربو بقوة 165 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، بناقل حركة اتوماتيك من 6 نقلات دفع امامي للعجلات.

زودت سيارة انسجنيا 2021  بحزمة من الأمن و السلامة بأربعة وسائد هوائية، تستخدم نظام abs والكبح المساعد ونظام EBD، وتاتى بمصابيح امامية و خلفية تعمل بتقنية الـLED.  

دعمت سيارة اوبل بجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، و خاصية غلق المرايات الجانبية كهربائيًا، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، و مثبت سرعة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وإضاءة المرايات الخارجية LED، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وحساسات مطر، والمصابيح الأمامية زينون، و فتحة سقف كهربائية.

سعر سيارة OPEL انسيجنيا موديل 2021 :
الفئة الأولى  / ELEGANCE / GRAND بسعر 470 ألف جنيه.
الفئة الثانية / GRAND SPORT / HIGH LINE بسعر 500 ألف جنيه.
الفئة الثالثة GRAND SPORT / TOP LINE بسعر 559 ألف جنيه.

2 ـ فولكس فاجن PASSAT

تتكون محركات سيارة فولكس فاجن  PASSAT 2021 من 4 أسطوانات بسعة 1.4 لتر ومزودة بشاحن توربيني ، و تنتج قوة قدرها  150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن.متر، كما تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.9 ثانية، و مساحة تخزين السيارة الخلفية تصل إلى حوالي 586 لتر.

احتوت السيارة على عدة تجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EDD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

زودت بنظام التحكم في تحديد السرعات، وفرامل يد كهربائية، وحساسات مطر، وأنظمة مساعدة صعود المنحدرات، والنظام الذكي لركن السيارة، ونظام ملاحي “GPS " و نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وإطارات رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية LED، وزجاج أمامي عازل للحرارة.

سعر سيارة فولكس فاجن Passat موديل 2021 :
الفئة الأولى TRENDLINE PLUS بسعر 500 ألف جنيه.
الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 580 ألف جنيه.


3 ـ سكودا OCTAVIA

حملت سيارة سكودا 2021 على نوعين من المحركات هما 1.4 لتر TSI،  و الثانى يأتي  بسعة 2 لتر تيربو، المحرك الأول  TSI تيربو، سعة 1400 سى سى، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كلم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي.

استحوذ المحرك الثانى على شعار RS  وهو  TSL  سعة 2000 لتر تيربو، ويمكنه إخراج قوة قدرها 245 حصان، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن .متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، ولكن يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في 6.7 ثانية.

حصلت على مصابيح أمامية بتقنية LED  مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LED مع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية وبها  وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية.

أسعار سيارة سكودا OCTAVIA موديل 2021 :
الفئة الأولى AMBITION بسعر 415 ألف جنيه.
الفئة الثانية  STYLE مقابل 475 ألف جنيه.
الفئة الثالثة  STYLE PLUS بسعر 499 ألف جنيه.
الفئة الرابعة RS 2000 CC تربو بسعر 660 ألف جنيه.

OPEL VOLKSWAGEN SKODA سيدان الألمانية السيارات

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